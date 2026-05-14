El Gobernador y presidente del PJ bonaerense, Axel Kicillof, encabezará este jueves la apertura del curso “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación” en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, junto al Intendente local Julio Alak, en una jornada con un fuerte mensaje político de alcance nacional.

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Estarán presentes intendentes y dirigentes de peso que forman parte de la estructura del PJ modelo MDF, como la vicegobernadora, Verónica Magario, o el alcalde de Lomas de Zamora, Federico Otermín. Ambos ocupan vicepresidencias en la estructura partidaria.

Los organizadores del encuentro confirmaron que tras la primera clase se desarrollarán encuentros sobre “El nuevo desorden mundial”, “América Latina: la región clave del siglo XXI”, “Argentina: economía, poder y soberanía en disputa” y “La comunidad organizada: ideas para la Argentina del siglo XXI”. Cada instancia contará con la participación de académicos, especialistas y referentes políticos que aportarán miradas diversas sobre los desafíos actuales.

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De esta manera Kicillof busca solidificar su candidatura presidencial por la oposición y empezar a definir su herencia en la Provincia.

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