Kicillof y Cuattromo firmaron convenios de leasing con municipios para la compra de bienes de capital
Firmaron los intendentes de Adolfo Gonzales Chaves, Alberti, Bolívar, Coronel Pringles, Las Flores, Malvinas Argentinas, Magdalena, Marcos Paz, Monte Hermoso, Pergamino, Roque Pérez, Tres Arroyos y Villarino. En tanto, a través de “Provincia Microcréditos” se suscribieron convenios y adendas con los intendentes de Avellaneda, Colón, Daireaux, General Las Heras, Quilmes y Marcos Paz.
El gobernador Axel Kicillof suscribió este lunes junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, convenios de leasing con intendentes bonaerenses para destinar $7.855 millones a la compra de bienes de capital en sus distritos. Además, a través de Provincia Microcréditos se otorgó financiamiento a emprendedores y emprendedoras de ocho municipios.
En ese marco, Kicillof destacó: “En este contexto tan complicado para todos, seguimos poniendo todas las herramientas del Banco Provincia a disposición de los municipios para la compra de maquinarias y bienes de capital”. “Hemos extendido el alcance del leasing porque es un instrumento que ya ha demostrado que funciona para facilitar a los distritos el acceso a equipamiento fundamental para la gestión local”, agregó.
“Los distritos fueron asumiendo cada vez más funciones en materia de salud, educación, obra pública y acceso a la tierra. Es por eso que trabajamos para seguir acercándoles convenios de leasing y microcréditos: acompañar a los municipios es acompañar a los y las bonaerenses”, concluyó el Gobernador.
A partir de la “Línea Municipios 2026” de Provincia Leasing, los municipios acceden a financiación para la adquisición de maquinarias, equipamiento de salud y seguridad, vehículos y bienes para obra pública y servicios urbanos.
Por su parte, Cuattromo destacó: “Hoy estamos financiando el acceso a maquinaria, acoplados y herramientas que van a ser muy útiles para prevenir también el posible impacto del fenómeno de El Niño”. “Lo hacemos trabajando en conjunto con todos los intendentes e intendentas, conscientes de que esta etapa tan compleja de nuestro país requiere inversión y un rol activo de la banca pública”, señaló.
En esta ocasión firmaron los intendentes de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez; de Alberti, Jorge Gaute; de Bolívar, Eduardo Bucca; de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin; de Las Flores, Fabián Blanstein; de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; de Magdalena, Lisandro Hourcade; de Marcos Paz, Ricardo Curutchet; de Monte Hermoso, Hernán Arranz; de Pergamino, Javier Martínez; de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; de Tres Arroyos, Pablo Garate; y de Villarino, Carlos Bevilacqua.
En tanto, a través de “Provincia Microcréditos” se suscribieron convenios y adendas con los intendentes de Avellaneda, Magdalena Sierra; de Colón, Waldemar Giordano; de Daireaux, María Alejandra Serra; de General Las Heras, Juan Manuel Cerezo; de Quilmes, Eva Mieri; y con el municipio de Marcos Paz para acompañar a emprendedores y emprendedoras independientes mediante financiamiento a tasa subsidiada.
Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y los titulares de Provincia Leasing, Valeria Dallera; y de Provincia Microcréditos, Alejandro Formento.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión