Axel Kicillof encabezó la última conferencia de verano en Mar del Plata, tras una reunión con representantes del sector turístico y hotelero en el municipio. Allí aprovechó la ocasión para realizar un balance de la temporada en la provincia y cuestionar la política económica del gobierno nacional.

Ads

“En el sector turístico están marcando una situación de crisis complicadísima. Hay un millón menos de turistas que antes de la llegada de Milei que asistieron a los destinos turísticos en la provincia de Buenos Aires”, graficó.

En ese sentido, mencionó las estadías más cortas y que los niveles de consumo con respecto a la etapa previa a Milei, están en un 35% menos. “Y esto no es producto del azar, ni producto de que súbitamente nuestro sector turístico, gastronómico, entretenimiento, se haya deteriorado, que estén más vagos, que estén menos productivos o menos competitivos. Hay una política económica que está diseñada deliberadamente para destruir el turismo nacional”, criticó, e hizo hincapié en que se trata de un modelo con aumento de informalidad, que “no mira al futuro sino al pasado”, y con “primarización”.

Ads

“El tipo de cambio artificial lo sostiene Milei y es contra el turismo y la industria”, aseveró Kicillof, y dijo que las políticas del gobierno nacional son “deliberadas y carísimas”.

En ese marco, explicó que "probablemente un paquete turístico en el exterior con aéreo excluido, esté competitivo o a veces más barato que pasar unos días en un destino nacional. Eso no es porque súbitamente nosotros nos encarecimos, nos hicimos más lentos, más torpes, más inútiles y los otros mejoraron y es más lindo, más productivo y más inversión. Es un tema cambiario”.

Ads

Por otro lado, destacó que la temporada se ha podido sostener “precisamente por lo que Milei deplora: la presencia del Estado provincial, de los Estados municipales, de clubes, organizaciones, iglesias, movimientos sociales, militancia, que ha puesto todo para hacer de esta temporada una posibilidad que para algunos es el descanso, para otros la subsistencia, el ingreso”.

El Gobernador inauguró la segunda farmacia exclusiva para el personal de la Policía

Encuentro con empresarios

Fue en el Gran Hotel Provincial, junto a los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Seguridad, Javier Alonso; el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el concejal Gustavo Pulti.

Del encuentro participaron más de 50 empresarios y referentes del sector hotelero, gastronómico, de recreación y de viajes y turismo, para analizar las medidas del Gobierno nacional y su repercusión en las distintas ramas del rubro. En ese marco, Costa remarcó: “Día a día vemos el cierre de fábricas, unidades productivas, comercios y distintos proyectos que habían apostado por la Argentina: por eso, estos encuentros que visibilizan la preocupante realidad de cada sector son fundamentales para diseñar nuevas acciones y políticas que acompañen a la producción y al empleo bonaerense”.

Ads

En ningún lugar del mundo el Estado nacional obstaculiza y destruye el turismo como lo hace Milei en Argentina. Y no es un hecho aislado, lo mismo sucede con la industria, con la producción y con cada actividad que genera trabajo. pic.twitter.com/BpgmIHiw0l — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 27, 2026

Al respecto Cuattromo subrayó: “Desde el Banco Provincia apoyamos a quienes apuestan por el país, por eso en estos últimos cuatro años otorgamos $48.000 millones de pesos en crédito”. “Como banca pública ponemos primero en la balanza el impulso a los productores y a los y las trabajadoras bonaerenses”, agregó.

Recorrida por la nueva sala de tomografía del Hospital Dr. Oscar Alende

Durante la jornada, Kicillof inauguró la sala que alberga el nuevo tomógrafo entregado en diciembre al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende. En tanto, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, recorrió el Hospital Materno Infantil Don Victorino Tetamanti, donde también se está instalando un nuevo tomógrafo que estará pronto en funcionamiento. Con una inversión total de US$1.418.000, estos equipos permiten resolver diagnósticos dentro de la institución, evitando derivaciones y tiempos de espera para los pacientes.

Asimismo, el Gobernador inauguró la segunda farmacia exclusiva para el personal de la Policía de la provincia. La misma alcanza a agentes en actividad, retirados, pensionados y su grupo familiar; y ofrece descuentos adicionales a IOMA.