“No es fácil el tiempo que estamos pasando. Frente a eso, nos encontramos, tejemos redes, y generamos oportunidades de venta y distribución para las mujeres y diversidades. Este sábado y domingo fue un momento fundamental para una política que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires venimos desarrollando todo en clave de igualdad de género, donde lo que vale es nuestra identidad, nuestro trabajo y nuestra producción”, expresó la Ministra Estela Díaz.

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El encuentro fue organizado por el área de Mujeres y Diversidad de la Provincia junto a Expo@diseño, el Hipódromo de La Plata y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, acompañados por Banco Provincia, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Mercados Bonaerenses del Ministerio de Desarrollo Agrario y ABSA.

En este marco, el Gobernador Axel Kicillof visitó los stands de productoras, emprendedoras y gastronómicos y resaltó la importancia de acompañar desde el Estado provincial a quienes producen, emprenden y generan trabajo con igualdad de género en cada territorio bonaerense.

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Con entrada libre y gratuita, “la Expo contó con la participación de productoras, productores, artesanas y emprendedoras que desarrollan proyectos vinculados al diseño de indumentaria, lencería, calzado, producción artesanal de textiles, bijouterie, objetos de decoración, elaboración de dulces, conservas, alimentos y otros rubros. Además, se realizaron actividades culturales, espacios de juego y cuidados para las niñeces (SIC), y un patio gastronómico con diversas propuestas”, se informó oficialmente.

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