Al cumplirse 176 años del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario utilizaron la fecha patria para reivindicar el legado del Libertador y formular cuestionamientos sobre la soberanía nacional.

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Kicillof sostuvo que hablar de libertad resulta sencillo “tan cerca de las grandes potencias y tan lejos del pueblo”, y planteó que recordar a San Martín no debe limitarse a repetir sus palabras, sino a honrar con hechos el ejemplo del prócer.

“Reivindicar a San Martín no es repetir su discurso, es honrar con hechos el ejemplo de un patriota que luchó por una Nación con igualdad, desarrollo y justicia social”, expresó el mandatario provincial.

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Kicillof: “La soberanía está nuevamente en disputa”

En su mensaje, el gobernador afirmó que el contexto actual obliga a recuperar las enseñanzas de la gesta sanmartiniana.

“En estos tiempos en los que la soberanía está nuevamente en disputa, hay que volver a su gesta y a su legado”, señaló.

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En esa línea, Kicillof convocó a defender diariamente la independencia del país y el futuro de los argentinos, vinculando la conmemoración histórica con el escenario político y económico actual.

Magario apuntó contra la “entrega” de tierras

Por su parte, Magario también recordó al Libertador a través de sus redes sociales y lo definió como “Padre de la Patria y Libertador de América”.

“A 176 años de su paso a la inmortalidad, conmemoramos al General José de San Martín, Padre de la Patria y Libertador de América”, expresó.

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La vicegobernadora bonaerense también aprovechó la fecha para formular un cuestionamiento político. En particular, apuntó contra quienes, según sostuvo, “buscan entregar las tierras que tanto luchó nuestro pueblo por liberar”.

Frente a ese escenario, Magario llamó a seguir el ejemplo de San Martín y defendió la necesidad de preservar “nuestro suelo, soberanía e independencia”.

“Honremos a San Martín siguiendo su ejemplo: defendamos nuestro suelo, soberanía e independencia con coraje, fortaleza y responsabilidad”, sostuvo.