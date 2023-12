“Somos respetuosos de la voluntad popular, y no vamos a adelantarnos… se han pospuesto las primeras decisiones y las primeras medidas del Gobierno (Nacional). Lo que sí puedo decir con conocimiento de causa, es que si lo que se busca es el equilibrio fiscal, eso se construye con gasto de un lado y recursos del otro; entonces, para lograr el equilibrio fiscal, a aquellos que pregonan que no hay plata en ningún, les digo que en el país sí que hay plata, el problema es que la tienen pequeños sectores concentrados”, sentenció Axel Kicillof desde el escenario junto a su vice Verónica Magario, despertando el aplauso de la militancia.

“Durante toda la campaña electoral se habló de ajuste y motosierra, pero se dijo que esta vez ese ajuste no iba a recaer sobre los sectores populares, los carenciados, los trabajadores… que esta vez (el ajuste) iba a caer en otro lado. De esa motosierra queremos ver quién se encuentra de cada lado. Quiero advertir que no se dijo qué se va a hacer con aquellos a los que les falta todo y no les sobra nada”, continuó el Gobernador, siempre focalizando su discurso en el antagonismo con Javier Milei.

“Entonces, a la espera de esas medidas, decimos que en la Provincia de Buenos Aires vamos a dedicarnos a defender a los sectores que necesitan apoyo y acompañamiento”, continuó Kicillof.

Por último, y para marcar distancia con el libertario, cuyo cliché discursivo es “viva la libertad, carajo”, el mandatario provincial lanzó: “Viva la Justicia Social, carajo”.

Vale destacar que Milei se manifestó literalmente en contra del concepto de “Justicia Social” ya que -según su entender- supone quitarle a algunos para darle a otros.