Kicillof y Sujarchuk presentan nuevos patrulleros en Garín
El Gobernador bonaerense desembarcará este jueves en Escobar, donde compartirá agenda junto al Intendente local con el foco puesto en el sistema de seguridad del distrito.
Axel Kicillof y Ariel Sujarchuk encabezarán un acto en Garín para presentar nuevos móviles policiales para el Partido. La ceremonia se llevará a cabo a las 10.00 en el Centro de Monitoreo y la Secretaría de Seguridad, ubicados sobre Boulevard Presidente Perón 234, en Garín.
La actividad forma parte del trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Escobar para reforzar la prevención del delito y ampliar la cobertura de patrullaje en todas las localidades.
Además de la entrega de vehículos, ambos mandatarios tienen previsto un recorrido para supervisar los avances en infraestructura clave para la prevención del delito: el Centro de Monitoreo y la Secretaría de Seguridad.
"a seguridad es un tema de todos, y por eso provincia y municipio seguimos trabajando articuladamente día a día para cuidar a cada escobarense”, indicaron desde el Municipio.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión