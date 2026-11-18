Kicillof ya prepara su desembarco en Santa Fe
El Gobernador bonaerense llevará su campaña a la provincia el próximo 2 de diciembre. Contemplará una intensa agenda de actividades que abarcará tanto el norte santafesino como la ciudad capital.
Axel Kicillof continúa de campaña buscando apuntalar su armado federal y, en este escenario, visitará Santa Fe el próximo 2 de diciembre. La agenda contempla encuentros institucionales y reuniones con referentes políticos, sindicales y sociales que impulsan la construcción de un espacio con proyección nacional.
La primera actividad tendrá lugar en Reconquista y su zona de influencia; allí el Gobernador bonaerense será recibido por el Intendente Enrique Vallejos, con quien compartió recientemente una cumbre de dirigentes y una mesa de trabajo interprovincial.
Después, Kicillof se trasladará a la Santa Fe capital, donde mantendrá reuniones con distintos sectores de la dirigencia política, gremial y social. La visita se produce después de la conformación de la mesa “Axel 2027”, un espacio que busca promover su figura y consolidar una alternativa política de alcance nacional.
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