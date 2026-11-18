Axel Kicillof continúa de campaña buscando apuntalar su armado federal y, en este escenario, visitará Santa Fe el próximo 2 de diciembre. La agenda contempla encuentros institucionales y reuniones con referentes políticos, sindicales y sociales que impulsan la construcción de un espacio con proyección nacional.

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La primera actividad tendrá lugar en Reconquista y su zona de influencia; allí el Gobernador bonaerense será recibido por el Intendente Enrique Vallejos, con quien compartió recientemente una cumbre de dirigentes y una mesa de trabajo interprovincial.

Después, Kicillof se trasladará a la Santa Fe capital, donde mantendrá reuniones con distintos sectores de la dirigencia política, gremial y social. La visita se produce después de la conformación de la mesa “Axel 2027”, un espacio que busca promover su figura y consolidar una alternativa política de alcance nacional.

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