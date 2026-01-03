El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se sumó a las voces que cuestionan la injerencia externa en Venezuela y advirtió que la situación actual es “de máxima gravedad”. A través de un mensaje publicado en redes sociales, expresó su preocupación por las consecuencias que podría tener una escalada internacional en la región.

“Como dijimos hace unos días, la situación es de máxima gravedad”, sostuvo el funcionario bonaerense, en referencia al escenario político y diplomático que se intensificó tras los últimos acontecimientos vinculados al país caribeño.

Nuestra tradición política es clara. Los peronistas históricamente defendimos la autodeterminación de los pueblos, el respeto por la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de otros países.



En ese marco, Kreplak apeló a la tradición histórica del peronismo para fijar posición: “Nuestra tradición política es clara. Los peronistas históricamente defendimos la autodeterminación de los pueblos, el respeto por la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de otros países”.

El ministro fue más allá y lanzó una advertencia directa a quienes celebran la intervención extranjera o eventuales acciones militares. Según señaló, esas posturas “corren el riesgo de ser los promotores de una guerra en la región”.

“Una guerra siempre deja más sufrimiento, más desigualdad y más vulnerabilidad”, remarcó Kreplak, al tiempo que llamó a reflexionar sobre las consecuencias humanas, sociales y políticas que podría generar un conflicto de ese tipo en América Latina.

Las declaraciones del funcionario bonaerense se suman a una serie de pronunciamientos de dirigentes del peronismo que, en las últimas horas, manifestaron su rechazo a cualquier forma de intervención externa y pidieron preservar la paz regional y el respeto entre los Estados.