A semanas del desembarco del Papa en Provincia de Buenos Aires, desde la cartera sanitaria que conduce Nicolás Kreplak salieron a celebrar el “Día de la Acción Global por el Aborto Legal y Seguro”.

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Y resaltaron en redes: “Garantizamos la implementación de la Ley N°27.610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo en todo el territorio”.

“Contamos con distintos dispositivos que trabajan articuladamente para brindarte la información necesaria y acompañarte en tu decisión”, añadieron.

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Por último, indicaron desde el Ministerio bonaerense: “Garantizar el acceso al aborto legal y seguro es fundamental para respetar la soberanía de los cuerpos, el derecho a la salud y los deseos de las personas con capacidad de gestar”.

El Diputado provincial por LLA, Agustín Romo, salió a responder: “Un peronista que vota esto te va a mirar fijo a los ojos y te va a jurar que el peronismo es un partido católico y que ellos son los más católicos del mundo por más que se pusieron un rosario por primera vez hace 15 minutos”.

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