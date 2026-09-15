“Participamos del 6to Encuentro Plurinacional de Gordes, un espacio que pone en agenda debates que también interpelan profundamente al sistema de salud. Gracias a su organización y participantes, por la militancia y debate que nos obliga, especialmente a quienes tenemos responsabilidades de gestión, a escuchar, reflexionar y revisar nuestras propias prácticas”, dijo Kreplak en redes sociales.

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El cónclave fue hace días, pero trascendió en las últimas horas producto de las críticas de propios y extraños.

Desde la Oficina del Presidente también le dijeron de todo: “La locura es total”, lanzaron. Y añadieron: “Hicieron una asamblea, armaron un temario, redactaron discursos, asignaron presupuesto, colgaron una tela con la frase 'sin gordes no hay feminismo'. Por sexto año consecutivo. Uno lee la consigna dos veces buscando la ironía y la ironía no aparece. Seis años seguidos organizando lo mismo”.

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Además, agregaron: “Mientras el equipo de Salud de la Provincia de Buenos Aires gasta su presupuesto y su tiempo en esto, el Ministerio de Salud de la Nación encara una de las mayores reformas del sistema de salud de la historia. No se entiende cuál es el plan del gobierno de Axel Kicillof para mejorar la salud de los bonaerenses, pero de seguro que hacer una asamblea para ‘gordEs’ y hablar de un evento ‘plurinacional’ en la República Argentina no le cambia la vida a la gente”.

Tras la explosión de cuestionamientos, Kreplak tuvo que salir a contestar: “Yo con mi tiempo hago lo que quiero”, indicó, generando aún más rechazos.

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Jaja. Era sábado, la provincia no puso un peso y yo con mi tiempo hago lo que quiero. Además, que se junten unas compañeras a charlar un rato y me inviten, no los puede poner tan histéricos. Porque no se juntan ustedes y ven que no cuesta presupuesto, ni nada. Hay que bancarse la… https://t.co/toGQhaDDYj — Nicolás Kreplak (@nkreplak) September 14, 2026



