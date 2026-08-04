En el marco de su agenda federal, desde Chubut Nicolás Kreplak planteó que la discusión sobre la salud pública trasciende el ámbito sanitario y requiere una respuesta política capaz de revertir el rumbo actual: "La salida no es resignarse al ajuste. Tenemos que organizarnos, defender el derecho a la salud y construir una mayoría que cambie el rumbo de la Argentina. Ya vimos cuál es el resultado de este modelo: menos salud para millones de argentinos. Ahora nos toca decidir si queremos seguir por este camino o construir un país donde se viva mejor. Para eso, hay que cambiar este gobierno".

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La visita incluyó reuniones con el Intendente local Othar Macharashvili, autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la firma de un convenio de cooperación entre la casa de estudios y el Ministerio de Salud bonaerense, la presentación del Manual de Salud Pública y la presentación del Foro por el Derecho a la Salud. Sin embargo, el eje de la jornada estuvo puesto en el debate sobre las consecuencias del ajuste sobre el sistema sanitario y la necesidad de fortalecer una agenda federal en defensa de la salud pública.

En ese marco, Kreplak sostuvo que la crisis ya no afecta únicamente al subsector público, sino que atraviesa a todo el sistema de salud argentino: "Hoy la crisis golpea con más fuerza a la seguridad social que al propio sistema público. El 80% de las obras sociales nacionales no recauda lo suficiente para financiarse, el PAMI sufrió un recorte presupuestario de más del 40% y todo ese deterioro termina trasladándose al hospital público".

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El ministro señaló que el retiro del Estado nacional de áreas estratégicas trasladó la responsabilidad del financiamiento a las provincias, profundizando las desigualdades entre jurisdicciones: "El Gobierno nacional dejó de financiar programas esenciales como REMEDIAR, redujo la provisión de medicamentos, vacunas e insumos y cerró decenas de programas que sostenían a las provincias. Hoy cada jurisdicción tiene que hacerse cargo sola, con menos recursos y con mucha más desigualdad".

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