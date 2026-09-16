“En el Consejo Federal de Salud compartimos los avances del proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental, orientado a dar respuesta a las dificultades que enfrentan los pacientes y sus familias para acceder a las intervenciones adecuadas. El objetivo es brindar a los equipos de salud herramientas para responder a tiempo y sostener los tratamientos que cada paciente necesita”, informaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.

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Y añadieron: "Desde su presentación y su posterior tratamiento en comisiones del Senado, se realizaron distintas instancias de intercambio y se incorporaron aportes de las jurisdicciones, especialistas, profesionales, organizaciones y familiares. Además acordamos trabajar con las provincias en la elaboración de un Plan Nacional de Salud Mental 2027-2031, para definir las prioridades de prevención y atención de los próximos años".

Rápidamente, el titular del área de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, replicó: “Agrego: todas las provincias de manera unánime rechazamos la reforma presentada”.

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