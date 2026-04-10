Nicolás Kreplak puso de relieve la importancia del programa Remediar, y cuestionó la reducción en el envío de medicamentos por parte de Nación: “Remediar es la política más importante que tiene el Ministerio junto con las vacunas”, indicó, y advirtió que actualmente la Provincia está recibiendo “cerca del 30% ó 40% de lo que recibía antes”.

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Además, el Ministro de Salud de Axel Kicillof sentenció que la situación actual constituye “un atentado contra la salud pública” y advirtió que “empezar la temporada alta sin medicamentos es como ir a la guerra sin fusiles”.

Kreplak a su vez hizo referencia a la situación de las vacunas y alertó sobre la falta de dosis y sus consecuencias: “Si no tenemos las vacunas a tiempo, a todas las personas que van a la guardia se les van a sumar quienes no estén vacunados”. Asimismo, explicó que la reducción en la compra de vacunas genera “oportunidades perdidas” para completar esquemas, lo que deriva en una caída de la cobertura.

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“El Estado Nacional está abandonando a 20 millones de personas”, concluyó en declaraciones radiales.

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