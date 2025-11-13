"¡Comenzó la Semana de la Vasectomía! A través de la campaña ‘Varones que se cuidan’, en Provincia creció un 1500% la cantidad de vasectomías practicadas", sostuvo Nicolás Kreplak en redes sociales.

Y añadió: “Estamos generando una Red Provincial de Servicios de Salud Sexual Integral que incorpora a los varones como sujetos de las políticas sanitarias y contribuyendo a la equidad de género. Uno de los hitos de esta política es la incorporación de la Vasectomía sin Bisturí, un método seguro y ambulatorio”.

Los libertarios y un sector del peronismo salieron a cuestionar la medida, ya que, entienden, promueve la “despoblación” y es una agenda ajena a los intereses de las grandes mayorías.

En ese marco, el diputado bonaerense Agustín Romo se burló del proyecto colocando una extensa risa en su cuenta de Twitter.

