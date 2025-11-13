Kreplak relanzó la campaña "varones que se cuidan" para promover la vasectomía y Romo salió a burlarse de la propuesta
El Ministro de Salud bonaerense destacó el programa provincial y dijo que desde su lanzamiento "creció un 1500% la cantidad de vasectomías practicadas". El jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja de la Legislatura se rió de la agenda de Gobernación.
"¡Comenzó la Semana de la Vasectomía! A través de la campaña ‘Varones que se cuidan’, en Provincia creció un 1500% la cantidad de vasectomías practicadas", sostuvo Nicolás Kreplak en redes sociales.
Y añadió: “Estamos generando una Red Provincial de Servicios de Salud Sexual Integral que incorpora a los varones como sujetos de las políticas sanitarias y contribuyendo a la equidad de género. Uno de los hitos de esta política es la incorporación de la Vasectomía sin Bisturí, un método seguro y ambulatorio”.
Los libertarios y un sector del peronismo salieron a cuestionar la medida, ya que, entienden, promueve la “despoblación” y es una agenda ajena a los intereses de las grandes mayorías.
En ese marco, el diputado bonaerense Agustín Romo se burló del proyecto colocando una extensa risa en su cuenta de Twitter.
