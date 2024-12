El ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, se refirió a la situación de los adultos mayores ante la nueva exigencia de PAMI para que puedan acceder a medicamentos gratuitos. Puntualmente, el funcionario fue consultado por su rol como médico luego del caso ocurrido este jueves en Córdoba en el que un jubilado se roció con nafta y amenazó con prenderse fuego en una sede de la obra social por no poder conseguir los remedios para el tratamiento de una enfermedad crónica.

“Es una situación difícil. En el final del macrismo nos pasó lo mismo”, relató Kreplak en diálogo con Radio con Vos y detalló: “Yo en ese momento estaba trabajando de médico atendiendo pacientes mayores y es muy triste cuando vienen y uno le hace un diagnóstico o le quiere cambiar una medicación y te miran con cara ‘de y esto cómo lo resuelvo’. Muy pocos se animan a decir que no tienen dinero”.

En ese marco subrayó en cuanto al rol profesional: “Tenemos que ser muy sensibles en darnos cuenta, en preguntar si lo pueden conseguir sin ofender tampoco, sin meternos en su vida. Porque la verdad que hay veces que por ahí el paciente, el adulto mayor en este caso, tiene cuatro o cinco medicamentos y dice, bueno, entonces tomo este por la mitad, este un día sí, un día no. Y capaz que si nos avisa, los médicos, decimos: ‘No, mirá, entonces te saco dos, estos son menos importantes y estos dos tomalos todos los días’”.

También recomendó que el adulto mayor le pregunte “sino al farmacéutico que tiene la formación y puede ayudarlos en esa orientación. Pero por favor que no definan cada uno cambiar la dosis, el indicado, porque a veces con menos dosis, quizás no tiene ninguno de los efectos beneficiosos y se queda solo con el efecto tóxico de la medicación”. Y añadió: "Hay una enorme deserción en los pacientes con tratamientos crónicos".

En ese contexto remarcó que trabajó en una medición en la Provincia, “antes del cambio que se vio esta semana, porque ya veníamos de una serie de restricciones que habían bajado la cantidad de medicamentos, porque habían pasado muchos medicamentos que tenían cobertura, que se habían pasado a de venta libre, de manera tal que ya dejaban de tener cobertura”.

Y ejemplificó: “Lo que nos estaba pasando era que aumentamos en hospitales de La Plata un 25% de la cantidad de consultas en la farmacia del hospital de pacientes que venían, en vez de atenderse con un médico de cabecera en el consultorio privado, iban al hospital para conseguir la receta del médico del hospital, para ir a la farmacia, con PAMI, a buscar la medicación al hospital gratuita”.

“Cosa que, por supuesto, nos carga sobre nosotros, que habitualmente no le damos medicación a la gente con obras sociales, pero que en este caso empezamos a hacerlo, porque ¿qué hacemos si no le damos al paciente diabético su medicación para diabetes, aunque tenga una obra social y no la pueda pagar?”, añadió el titular de la cartera sanitaria bonaerense.

Asimismo detalló que “hoy tenemos un 60% de los pacientes internados en hospitales públicos en la provincia de Buenos Aires con obras sociales. Porque tampoco el sector privado está pudiendo dar respuesta o hay copagos o pierden calidad. Bueno, carga todo sobre el sector público. Es una enorme sobrecarga de demanda”.

Y subrayó: “Es mucha angustia para nosotros. Es muy difícil laburar así, porque vos tenés un paciente, le encontrás un problema, sabés cuál es la solución, pero sabés que no va a poder llegar a esa solución. Entonces realmente es una enorme frustración, porque entonces hasta uno diría, ¿para qué lo investigo? Porque le genero dos problemas a esta persona”.

En cuanto al trabajo del Gobierno de la Provincia en la temática, Kreplak contó que “hay un proyecto de ley, de una empresa pública de medicamentos que tiene como objetivo poder aumentar la provisión de medicamentos de bajo costo, que son esos, los que se utilizan ambulatoriamente, para cubrir parte de la población”.

Y detalló: “Aumentamos muchísimo la cantidad de medicamentos que entrega la provincia, antes se entregaba solamente para dos programas y ahora le agregamos varios más para llegar a la gente. Pero de todas formas estamos lejos, y hay que acompañar, es muy difícil”.

En respuesta a la consulta de los periodistas sobre la situación de los adultos mayores en gestiones anteriores señaló: “Es cierto que no veníamos a estar todo bien, pero antes tenían los medicamentos completamente gratuitos, y seguramente la luz, el gas, el agua, que son las cosas que uno tiene que pagar, también el jubilado, estaban un poco más baratas”.

En cuanto a las fake news tan en boga en el último tiempo, Kreplak fue contundente: “Uno puede decir lo que quiera si no tiene ningún tipo de pudor respecto de la realidad. Eso con el tiempo se ve, a mí me angustia, pero creo que no es para siempre. No creo que esas cosas coagulen en la gente y que pasen”.

Y concluyó: “Me parece que efectivamente en algún punto se ve que el rey está desnudo y que está mintiendo. Eso, lo que dicen, me parece que es penoso porque uno quiere construir una democracia con dirigencia que diga la verdad. Los que laburamos en salud, en particular, laburamos con datos. Entonces es muy difícil cuando alguien dice cualquier cosa porque yo tengo datos, tengo bases de información. Tratamos de hablar desde ese lugar y nos permitimos dialogar, si no sería imposible”.