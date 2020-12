El viceministro de salud bonaerense estimó que desde enero vacunarán cerca de 150 mil personas por día contra el COVID. Priorizará a los trabajadores de la salud, la educación y los geriátricos.

”Para la población general de más de 60 años y entre 18 y 59 con factores de riesgo, se vacunará entre 125.000 y 135.000 personas por día”, afirmó Kreplak al destape radio.

“A eso se le suma a los que vacunaremos en geriátricos y a los trabajadores de la salud y la educación, unas 700.000 personas. Con lo cual, en total, en ese período de tiempo estaremos vacunando cerca de 150.000 personas por día”, detalló. Según el funcionario provincial tienen que darle 12 millones de dosis a 6 millones de personas en 3 meses.

Sobre los dichos del presidente ruso Vladimir Putin referidos a que todavía no usó su propia vacuna Sputnik V expresó que “lo que dijo el presidente es que como todavía no se está aplicando masivamente a personas mayores de 60, no se vacunó él”.

En relación al proceso de vacunación explicó que “antes de tener los turnos, habrá mucha información disponible para que los ciudadanos puedan inscribirse, ver si le toca en la primera o segunda tanda según los factores de riesgo o la edad”.