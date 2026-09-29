La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se manifestó luego del brutal intento de robo que sufrió uno de sus custodios en la localidad de González Catán, partido de La Matanza. “Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza”, publicó Monteoliva en su cuenta de la red social X.

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“Acompañamos a él y a su familia en este momento. A nuestros policías los respaldamos. Y los delincuentes, quienes ya se encuentran identificados y detenidos, van a responder ante la Justicia. En Argentina, el que las hace, las paga”, anunció.

Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza. Dos delincuentes intentaron robarle. El suboficial… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) September 29, 2026

A raíz del ataque, Daniel Farías, de 61 años, sufrió una herida de bala en su brazo izquierdo y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en las últimas horas en el Hospital Médico Policial Churruca Visca. Según se informó, la operación fue exitosa y se encuentra fuera de peligro.

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De acuerdo con la información proporcionada por la ministra Monteoliva, al momento del robo, el suboficial, perteneciente a la Policía Federal, se encontraba en uso de su licencia extraordinaria, porque estaba a seis meses de jubilarse.

El hecho

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El hecho ocurrió este martes, cerca de las 5, en la calle Manuel Gallado al 800, cuando un suboficial mayor fue interceptado por dos motochorros al intentar ingresar a su vivienda. La secuencia derivó en un intenso tiroteo que dejó a los tres involucrados con heridas de bala.

El efectivo fue trasladado al Hospital Simplemente Evita y luego derivado al Churruca, donde fue intervenido quirúrgicamente por una lesión en el brazo. Los delincuentes, identificados como Ignacio Ariel Arévalos, de 28 años, y Sergio Fernando Arce Bustamante, de 24, también fueron hospitalizados. Arce Bustamante contaba con un pedido de captura previo por un intento de homicidio contra otro policía ocurrido el año pasado.

La investigación está a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la UFI Descentralizada N°2. Según informaron fuentes judiciales, en el lugar del enfrentamiento se hallaron 18 vainas servidas y el vehículo del policía presentó cuatro impactos de bala. Asimismo, se confirmó que la moto utilizada por los asaltantes tenía un pedido de secuestro vigente desde hace un mes por un robo en Esteban Echeverría.

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Durante un allanamiento a un vehículo utilizado por los familiares de uno de los sospechosos para trasladarlo al hospital, los investigadores secuestraron una pistola Browning calibre 9 milímetros que será sometida a pericias.