La reaparición de los préstamos UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) en el panorama financiero argentino suscitó una advertencia contundente por parte de aquellos que vivieron en carne propia las consecuencias desastrosas de esta modalidad crediticia durante la gestión de Mauricio Macri. Romina Bravo, una vecina de La Plata, se erigió como una voz de alerta frente a los riesgos asociados con estos préstamos, advirtiendo a los potenciales solicitantes: "No los tomen, son una trampa".

Durante el gobierno de Macri, los préstamos UVA fueron promocionados como una alternativa tentadora para acceder a la vivienda propia, con tasas de interés aparentemente atractivas y cuotas iniciales accesibles. Sin embargo, la realidad fue mucho más cruel para aquellos que confiaron en este sistema. Romina Bravo, una de las afectadas por esta situación en la provincia de Buenos Aires, compartió su desgarradora experiencia con LANOTICIA1.COM.

A sus 47 años, Romina reside en Gorina, a pocos minutos del centro platense, en una casa que adquirió en 2018 mediante un préstamo UVA. Después de años de alquileres frustrantes y mudanzas agotadoras, decidió tomar este crédito en el banco donde había trabajado durante más de dos décadas, ocupando un cargo como ejecutiva. Con una inversión de 2 millones de pesos y una cuota inicial de 20 mil pesos, Romina creyó haber encontrado la solución a sus problemas habitacionales.

Sin embargo, la ilusión pronto se desvaneció. Con el paso de los meses, las cuotas se tornaron impagables, y lo que había comenzado como un sueño de tener un hogar propio se transformó en una pesadilla financiera sin fin. "Fue como pasar de un sueño sin límites a vivir una pesadilla sin consuelo", confiesa Romina. Sus hijos, Valentino y Benicio, se convirtieron en testigos del sufrimiento de su madre, abrazándola cada vez que la veían desesperada por no poder afrontar los pagos.

“A mí me parece una burla a la gente, la verdad. Y ojalá que la gente no lo tome, aunque esté desesperada, porque es una trampa, es una usura, que no te deja vivir, porque después de muy poco tiempo, uno o dos meses, tres, la cuota y el capital, que van de la mano, se vuelve impagables. Y más con toda la situación que estamos viviendo, hay despidos por todos lados, todo aumenta, la nafta, el colectivo, los colegios. Entonces, ¿quién te garantiza que puedas pagar esto?", indicó Romina a LANOTICIA1.COM.

“Estos créditos son una trampa, siempre fueron una trampa, y me parece que ahora más. Ojalá que nadie tome este crédito, porque realmente es una pesadilla. Los que estamos y los que estuvimos en este crédito, nos cambió la vida dejando consecuencias económicas y de salud. Encima tuvimos también la pandemia de por medio, y siempre estuvimos solos. Ningún gobierno escuchó a los hipotecados, ninguno le dio una mano, jamás. Estuvimos solos, todo el tiempo solos”, lamentó la mujer.

"Yo entiendo que haya gente desesperada, como estuvimos nosotros en su momento, porque uno se desespera cuando el alquiler te sube, cuando tenés que mudarte mil veces. Pero después si vos entrás a esta pesadilla, a esta usura, se vuelve un saco roto donde vos ponés dinero todo el tiempo, siempre más y más y más, y se te va no solamente el dinero, sino tu calidad de vida, tu salud. Todo se vuelve un caos, y no se lo deseo a nadie, la verdad, no se lo deseo a nadie”, alertó ante nuestros micrófonos.



Pese a que no hay intenciones políticas de por medio, Romina no pudo evitar trazar un paralelismo entre el gobierno de Mauricio Macri y el de Javier Milei. “Oh casualidad el señor Luis Caputo, que ahora está en el gobierno de Milei, estaba en ese momento en el gobierno de Macri cuando se lanzaron los créditos. Qué sé yo… no puedo separar las cosas. La verdad que me parecen siniestros. Juegan con el pueblo y ante el primer problema que tengan, a los hipotecados los van a dejar solos", advirtió.

Puede interesarte

"En medio de la compleja económica, el aumento del valor de las cuotas y el fallecimiento de mi papá por COVID, yo entré en una profunda depresión luego de atravesar un terrible cuadro de estrés. Gente amiga me ayudó a pagar la deuda que yo tenía y ahora les debo a esas personas, pero honestamente quedé muy mal y cuesta mucho recuperarse. Fue todo una pesadilla, y lo sigue sigue siendo para las personas que siguen con el crédito", contó Romina quien con ayuda de terceros logró cancelar el crédito.



"Yo por supuesto que sigo tuiteando y apoyando a los hipotecados porque me parece muy injusto todo. Uno quiere pagar, uno no quiere que les regalen nada, uno sigue laburando, sigue levantándose a las 6 de la mañana y volviendo a cualquier hora porque algunos han tomado dos o tres trabajos para poder cumplir y no tienen en consideración absolutamente nada, no les importa nada. Por eso sigo apoyando desde mi lugar y desde lo que viví”, concluyó Bravo a LANOTICIA1.COM.

La historia de Romina Bravo es solo una entre muchas. Con el relanzamiento de las líneas de crédito UVA por parte de entidades bancarias como el Banco Hipotecario y el Banco Ciudad, el colectivo Autoconvocados UVA alzó su voz una vez más para alertar sobre los riesgos inherentes a este tipo de préstamos. La falta de información adecuada por parte de los bancos emisores y la posibilidad de que las deudas se vuelvan impagables son solo algunas de las preocupaciones planteadas por quienes vivieron en carne propia las consecuencias devastadoras de estos préstamos.

Cómo son los nuevos créditos hipotecarios UVA anunciados esta semana:

El Banco Hipotecario, en particular, presentó dos líneas de crédito hipotecario UVA que se destacan por su accesibilidad y flexibilidad. Estos préstamos, que estarán disponibles a partir del 15 de mayo, ofrecen la posibilidad de acceder hasta $250 millones y financiar hasta el 80% del valor de la propiedad.

La primera línea de crédito está destinada a la construcción o adquisición de una primera o segunda vivienda, con una tasa UVA inicial de 4,25% para el primer año, que luego se ajustará al 8,5% y con un plazo de hasta 30 años. Por otro lado, la segunda línea de crédito está dirigida a ampliación y refacción, con un monto máximo de $125 millones.

Asimismo, el Banco Ciudad también anunció el lanzamiento de una nueva línea de préstamos hipotecarios. Con financiamiento de hasta $250 millones y plazos de hasta 20 años. La tasa de interés es lo más atractivo, comenzando desde el 3,5% TNA en UVAs. Además, estas nuevas líneas crediticias están disponibles para aquellos que ya cobren o migren la acreditación de su sueldo al Banco Ciudad.