El intendente electo de Salliqueló, el médico veterinario Ariel Succurro, participó el pasado miércoles en la ciudad de Bahía Blanca de la reunión que mantuvo el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con los intendentes en funciones y electos de Unión por la Patria en la Sexta Sección electoral.

“Vino a plantear lo mismo que está advirtiendo el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, lo que pasaría si Milei gana el balotaje y saca la coparticipación como dijo que lo va a hacer”, manifestó Succurro en una entrevista con Veradia.com.

En ese sentido, detalló que la coparticipación representa el 70% de los recursos con los que cuenta el distrito de Salliqueló y que si se dejan de percibir “no se va a poder pagar los salarios, no se va a poder pagar el combustible y directamente no se va a poder gobernar”.

Succurro destacó que esta advertencia fue lanzada tanto por el gobernador de Jujuy, que es radical, como por el de Buenos Aires, que es peronista. “Kicillof pidió que nos plantemos de frente a nuestros pueblos y demos toda la información acerca del impacto que tendría esta medida que tomaría Milei si gana el balotaje”, expresó.

En esa línea, Succurro alertó por lo que implicaría un eventual triunfo del candidato de La Libertad Avanza el próximo 19 de noviembre: “No se harían casas ni cloacas, no se arreglarían las escuelas y jardines ni se construirían nuevos establecimientos, porque no habría obra pública”, sostuvo.

Continuando con sus advertencias, afirmó: “A la educación la van a privatizar, como pasó cuando se gobernó con estos modelos económicos en los gobiernos de Menem y De la Rúa. Se va a privatizar la salud y no habrá ambulancias, quien no tenga plata no será atendido, no se va a poder curar y le van a sacar los medicamentos a los jubilados”.

“Se van a tocar todos los convenios colectivos de trabajo y se congelarán los salarios de los docentes, de los trabajadores de las industrias lácteas, de los comercios, del agro y del municipio. Les van a quitar el derecho a tener paritarias y vacaciones, van a aumentar la edad jubilatoria, eso es lo que está diciendo Milei que va a hacer y nosotros tenemos el deber democrático de decir la verdad, para que la gente esté informada y cuando vaya a votar sepa qué es lo que está votando”, agregó.

“Recuerden que en Salliqueló toda la educación y la salud es pública. Y todo lo administra el Estado. Yo quiero ser el garante de que todos los niños y estudiantes sigan teniendo las escuelas en las condiciones que están, con equipamiento y mejoras de infraestructura y que los docentes sigan cobrando su salario. Esto es con Massa presidente, porque la otra opción está diciendo claramente lo que va a hacer”, concluyó.