La agenda de este lunes del Papa León XIV con inicio en la Provincia de Buenos Aires
El Sumo Pontífice comenzó su itinerario en Argentina este domingo, y este lunes tendrá una jornada cargada desde las 9.15, cuando visite el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.
León XIV abrirá su agenda del día en Almirante Brown, a las 9.15, al visitar al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione. Luego, a las 11.30 celebrará la santa misa en el Monumento a los Españoles, sobre la Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Palermo.
A las 16.10 horas visitará la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, para un encuentro con el mundo del trabajo.
Luego se trasladará al Palacio San Martín, donde se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas.
La jornada de lunes finalizará con una celebración de vísperas junto al Episcopado Argentino en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.
El martes estará en Córdoba y el miércoles en Luján.
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