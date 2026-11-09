León XIV abrirá su agenda del día en Almirante Brown, a las 9.15, al visitar al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione. Luego, a las 11.30 celebrará la santa misa en el Monumento a los Españoles, sobre la Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Palermo.

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A las 16.10 horas visitará la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, para un encuentro con el mundo del trabajo.

Luego se trasladará al Palacio San Martín, donde se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas.

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La jornada de lunes finalizará con una celebración de vísperas junto al Episcopado Argentino en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

El martes estará en Córdoba y el miércoles en Luján.

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