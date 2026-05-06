Según se informó oficialmente, el Taller de Reflexión para Masculinidades tiene como objetivo cuestionar los roles de género en la actualidad desde una perspectiva integral, para repensar ciertas prácticas y vínculos de la vida cotidiana. A partir de cuestionar y llevar adelante un abordaje crítico de los mandatos masculinos, busca generar nuevas miradas.

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El ciclo matancero empezará este miércoles, de forma virtual, y está dirigida a varones mayores de 18 años que quieran participar “de un espacio colectivo donde compartir experiencias, inquietudes y repensar la vida cotidiana desde una perspectiva más crítica y diversa”.

El taller, propuesto por el Municipio de La Matanza a través de la Secretaría de Género, es gratuito y se podrá realizar todos los meses, el primer miércoles de cada mes, de 17.00 a 18.30.

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De acuerdo a un comunicado del Ejecutivo local, “algunas temáticas a desarrollar serán: los roles sociales, la construcción de las masculinidades, los vínculos sexo-afectivos, la sexualidad y el consentimiento, así como también el rol de los silencios y las complicidades en las violencias. A su vez, se reflexionará sobre la salud mental, las emociones, el ejercicio del poder, los consumos problemáticos, el trabajo, las paternidades y los cuidados, entre otros aspectos que atraviesan la vida cotidiana”.

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