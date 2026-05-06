La agenda de género no se detiene en La Matanza: Espinoza impulsa un taller de reflexión sobre nuevas masculinidades
A partir del 6 de mayo, el Municipio llevará adelante una iniciativa virtual orientada a varones mayores de 18 años, con el objetivo de "conformar nuevos espacios de escucha y reflexión para jóvenes y adultos" para "construir un distrito más igualitario".
Según se informó oficialmente, el Taller de Reflexión para Masculinidades tiene como objetivo cuestionar los roles de género en la actualidad desde una perspectiva integral, para repensar ciertas prácticas y vínculos de la vida cotidiana. A partir de cuestionar y llevar adelante un abordaje crítico de los mandatos masculinos, busca generar nuevas miradas.
El ciclo matancero empezará este miércoles, de forma virtual, y está dirigida a varones mayores de 18 años que quieran participar “de un espacio colectivo donde compartir experiencias, inquietudes y repensar la vida cotidiana desde una perspectiva más crítica y diversa”.
El taller, propuesto por el Municipio de La Matanza a través de la Secretaría de Género, es gratuito y se podrá realizar todos los meses, el primer miércoles de cada mes, de 17.00 a 18.30.
De acuerdo a un comunicado del Ejecutivo local, “algunas temáticas a desarrollar serán: los roles sociales, la construcción de las masculinidades, los vínculos sexo-afectivos, la sexualidad y el consentimiento, así como también el rol de los silencios y las complicidades en las violencias. A su vez, se reflexionará sobre la salud mental, las emociones, el ejercicio del poder, los consumos problemáticos, el trabajo, las paternidades y los cuidados, entre otros aspectos que atraviesan la vida cotidiana”.
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