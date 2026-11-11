La agenda oficial del Gobierno nacional de este miércoles estará marcada por las actividades vinculadas a la visita del papa León XIV a la Argentina, con presencia de funcionarios y dirigentes libertarios en dos momentos centrales de la jornada.

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Por un lado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participará de la misa que el Sumo Pontífice celebrará en la Basílica de Luján. También asistirán el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja.

La actividad tendrá lugar en el marco de la visita de León XIV a la ciudad bonaerense, que concentra la atención política, religiosa e institucional de la jornada.

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Por otra parte, a las 13.30, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participarán de la ceremonia de despedida del Papa en el Aeroparque Jorge Newbery.

De esta manera, la agenda presidencial y la de los principales integrantes del Gabinete tendrán como eje el paso del Santo Padre por el país.

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