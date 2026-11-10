Hoy a las 7.30, comenzará la actividad del Papa al viajar desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Córdoba. A las 10.00 celebrará la santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, y a las 15.15 se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

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Ya a las las 17.00 regresará a Buenos Aires y, por la noche, a las 20.15, encabezará una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Vale destacar que el miércoles a las 10.00, celebrará su última gran misa en la plaza Basílica Nuestra Señora de Luján, uno de los puntos más esperados de la visita por su valor simbólico para la fe católica argentina.

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