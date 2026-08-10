El gobernador bonaerense Axel Kicillof tendrá una agenda cargada de actividades esta semana, con recorridas por distintos municipios de la Provincia. Entre martes y viernes visitará Berazategui, Punta Indio, San Miguel del Monte y San Vicente, donde participará de inauguraciones, recorridas y entregas vinculadas con educación, salud, infraestructura, viviendas y ambiente.

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La agenda fue presentada este lunes por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante la habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense.

Este martes, Kicillof estará en Berazategui, donde participará de la inauguración del nuevo Centro de Operaciones de AUBASA, ubicado en el Polo de Diseño, junto a la autopista Buenos Aires-La Plata. La obra demandó una inversión de $375 millones y concentrará las funciones operativas de la empresa, incluyendo la operación de vías remotas, el centro de monitoreo y el call center. Allí trabajarán unos 270 empleados distribuidos en tres turnos durante las 24 horas, los 365 días del año.

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Luego, el gobernador dará inicio a la obra de la nueva sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) en Berazategui. La primera etapa contempla la construcción de un hall de acceso, recepción, áreas de apoyo para limpieza y depósito, baños, cinco aulas, un sector de esparcimiento, sala de profesores, áreas administrativas y oficinas de dirección.

También en Berazategui, Kicillof inaugurará el nuevo edificio de la Escuela Técnica N° 7, una obra iniciada a principios de 2023 que había quedado paralizada luego de que el Gobierno nacional dejara de financiarla. La Provincia retomó los trabajos durante el año pasado con una inversión de $536 millones a través del Fondo Educativo y en el marco del programa de 100 escuelas técnicas de educación profesional secundaria.

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El establecimiento tiene casi 3.000 metros cuadrados entre espacios cubiertos y semicubiertos y una matrícula proyectada de 400 estudiantes.

El miércoles, en tanto, el gobernador visitará Punta Indio y San Miguel del Monte. En Punta Indio participará de la reinauguración de la Escuela Primaria N° 12, que fue reconstruida de manera integral, con la puesta en valor y ampliación de distintos sectores del edificio. Los trabajos demandaron una inversión de $550 millones, financiada por la Provincia a través del programa PET y con ejecución municipal.

Luego, en San Miguel del Monte, Kicillof inaugurará una nueva Casa de la Provincia, un edificio de 600 metros cuadrados que concentrará distintas dependencias que actualmente funcionan en oficinas separadas.

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Allí funcionarán el Registro de las Personas, ARBA, IPS, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Mujeres y Diversidades, Ambiente y áreas vinculadas con educación y cultura. La inversión total fue de $640 millones.

Durante su visita a Monte también entregará 53 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a cuatro establecimientos educativos: tres escuelas rurales y una escuela especial.

Además, recorrerá e inaugurará una obra de recuperación de la capacidad de tratamiento de desagües cloacales y mejora de la calidad del agua. Los trabajos incluyeron la rehabilitación, adecuación y puesta en valor de distintas unidades de la planta, además de la instalación de una nueva planta de tratamiento por ósmosis inversa, que beneficiará a unos 15.000 habitantes.

La obra demandó una inversión de más de $14.000 millones.

El viernes, Kicillof cerrará su agenda semanal en San Vicente, donde recorrerá la sala de tomografía del Hospital Ramón Carrillo, que fue remodelada y readecuada con una inversión de $415 millones. En el establecimiento también se relocalizó un tomógrafo proveniente del Hospital Profesor Doctor Rodolfo Rossi de La Plata.

Durante la jornada, el gobernador entregará además una ambulancia de alta complejidad, que será la número 434 entregada desde el inicio de su primera gestión, según informó el Gobierno bonaerense.

También participará de la inauguración de una nueva base operativa del SAME en la localidad de Alejandro Korn.

En San Vicente, además, se entregarán las primeras 32 viviendas de un conjunto de 200 unidades que se encuentran en construcción, en el marco del programa Bonaerense Solidaridad con Municipios. La inversión total alcanza los $25.000 millones e incluye infraestructura eléctrica, red vial, agua y cloacas.

Finalmente, se entregará al municipio equipamiento y materiales para la gestión ambiental, entre ellos un camión de caja abierta para la gestión de residuos sólidos urbanos, luminarias LED, bolsos big bag, indumentaria para trabajadores del sistema de reciclado y plantas nativas bonaerenses.

Además, se presentará un proyecto para agregar valor a los residuos plásticos recuperados por el municipio y por la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONACOP), mediante su transformación en madera plástica.

Con estas actividades, el gobernador tendrá durante la semana una agenda que combinará recorridas por municipios del Conurbano y el interior bonaerense, con inauguraciones, obras y entregas de equipamiento en distintas áreas de la gestión provincial.