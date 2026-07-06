El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó la agenda semanal del gobernador Axel Kicillof, en una semana corta marcada por los feriados pero con múltiples actividades oficiales en distintos puntos del territorio bonaerense.

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El inicio de la agenda será con la firma de 16 acuerdos de leasing a través del programa de Banco Provincia, por un total de 16.000 millones de pesos destinados a municipios para la compra de equipamiento vial, maquinaria, vehículos, tecnología y bienes de uso.

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Desde el Gobierno provincial destacaron que los convenios alcanzan a distritos gobernados por distintas fuerzas políticas. “Hasta el último día de gestión vamos a seguir trabajando con los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, sin importar el signo político”, remarcaron durante la presentación. En esa línea, también marcaron diferencias con el Gobierno nacional al señalar la falta de respuestas para financiamiento de obras.

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La agenda continuará el miércoles en Trenque Lauquen, donde el gobernador participará de la entrega de 458 escrituras del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, junto a nuevas inauguraciones y recorridas de obras.

Entre las actividades previstas se destacan la apertura de un centro comunitario de salud mental con atención ambulatoria, la ampliación de la Escuela Primaria N°46 y la entrega de equipamiento ambiental para recolección diferenciada de residuos.

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Además, se inaugurará una Casa de la Provincia, donde funcionarán dependencias de distintos organismos públicos, y un centro educativo de nivel secundario para adultos.

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También se prevé la entrega de siete viviendas destinadas a familias del personal policial en el municipio de Pellegrini, en el marco de un programa provincial de infraestructura habitacional.

La agenda del gobernador fue presentada por el ministro de Gobierno Carlos Bianco, junto al ministro de Transporte Martín Marinucci y la directora general de Cultura y Educación Flavia Terigi, quienes remarcaron el despliegue de obras y programas en toda la provincia.