La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sancionó a 1.849 conductores por circular ilegalmente por las banquinas en las autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los controles se realizan diariamente en Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires-La Plata, con el objetivo de desalentar maniobras peligrosas y ordenar el tránsito.

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Los operativos incluyen patrullajes con motos y puestos fijos en puntos estratégicos para detectar a quienes utilizan las banquinas para avanzar durante las congestiones vehiculares. Estos espacios están reservados para situaciones de emergencia y su circulación está prohibida por el artículo 48 de la Ley Nacional de Tránsito.

La ANSV sancionó a más de 1.800 conductores por circular por las banquinas en las autopistas del AMBA

En uno de los procedimientos realizados en Panamericana, un conductor intentó justificar la maniobra y, mientras un agente le explicaba la infracción, sacó su billetera y le ofreció dinero para evitar la sanción. “Para darte una ayuda”, le dijo cuando el inspector le preguntó qué estaba haciendo.

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El agente rechazó el ofrecimiento y labró el acta correspondiente. El episodio quedó enmarcado en los controles que buscan combatir tanto las infracciones de tránsito como los intentos de eludir las sanciones.

Además, durante las fiscalizaciones, la ANSV sancionó a 340 conductores por circular sin patente o con la placa adulterada y a otros 187 por utilizar el teléfono celular mientras conducían.

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