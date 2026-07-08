La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología incorporó una nueva funcionalidad en Mi Argentina que permite consultar la liquidación digital de haberes directamente desde la aplicación. Disponible para dispositivos Android y iPhone, esta herramienta fue desarrollada en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y facilita el acceso a la información laboral de manera simple, segura y desde un único lugar.

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Desde la sección Trabajo/Mis Empleos, las personas usuarias alcanzadas por el régimen de Liquidación Digital pueden acceder a cada una de sus relaciones laborales y consultar el detalle de su liquidación, incluyendo salario bruto y neto, descuentos efectuados y contribuciones patronales declaradas por el empleador. La herramienta brinda mayor transparencia y control sobre la información laboral.

"Seguimos fortaleciendo Mi Argentina. Cada nueva funcionalidad significa más servicios, menos trámites y un Estado que aprovecha la tecnología para brindar soluciones concretas a las personas", sostuvo el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua.

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Mi Argentina es el perfil digital de la ciudadanía argentina. A través de la aplicación es posible realizar trámites, sacar turnos, acceder a credenciales y recibir información personalizada de manera digital.

La app permite realizar trámites y acceder a documentación digital, como el DNI, la Licencia Nacional de Conducir, la cédula verde, la constancia de CUIL y el Certificado Único de Discapacidad (CUD), entre otros.

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