La app Mi Argentina ya permite consultar la liquidación digital de sueldos desde el celular
La nueva funcionalidad permite consultar la liquidación digital de haberes desde una de las secciones de la app. La herramienta fue desarrollada en conjunto con ARCA. Cómo se accede.
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología incorporó una nueva funcionalidad en Mi Argentina que permite consultar la liquidación digital de haberes directamente desde la aplicación. Disponible para dispositivos Android y iPhone, esta herramienta fue desarrollada en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y facilita el acceso a la información laboral de manera simple, segura y desde un único lugar.
Desde la sección Trabajo/Mis Empleos, las personas usuarias alcanzadas por el régimen de Liquidación Digital pueden acceder a cada una de sus relaciones laborales y consultar el detalle de su liquidación, incluyendo salario bruto y neto, descuentos efectuados y contribuciones patronales declaradas por el empleador. La herramienta brinda mayor transparencia y control sobre la información laboral.
"Seguimos fortaleciendo Mi Argentina. Cada nueva funcionalidad significa más servicios, menos trámites y un Estado que aprovecha la tecnología para brindar soluciones concretas a las personas", sostuvo el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua.
Mi Argentina es el perfil digital de la ciudadanía argentina. A través de la aplicación es posible realizar trámites, sacar turnos, acceder a credenciales y recibir información personalizada de manera digital.
La app permite realizar trámites y acceder a documentación digital, como el DNI, la Licencia Nacional de Conducir, la cédula verde, la constancia de CUIL y el Certificado Único de Discapacidad (CUD), entre otros.
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