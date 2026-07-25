Pese a los esfuerzos por el rescate de la ballena sei encallada en un banco de arena en el Río de la Plata, frente a la costa de San Isidro, el animal no sobrevivió.

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“Nuestro equipo acompañó al ejemplar durante todo el operativo, monitoreando permanentemente su estado y realizando las maniobras posibles para brindarle la mejor oportunidad. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos realizados, el animal no logró sobrevivir”, informó Fundación Temaikèn.

Asimismo agradecieron a “todos los que acompañaron este caso y valoraron el trabajo realizado para asistir a esta ballena”.

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En coordinación con la Prefectura Naval Argentina, el equipo especializado de la Fundación Temaikèn trabajó en el lugar, monitoreando el estado del animal y manteniendo su piel húmeda.

La posibilidad de rescatar a la ballena dependía de la evolución de las mareas y de las condiciones del lugar. Las razones para su varamiento probablemente se hayan debido a una combinación de factores ambientales o algún problema de salud, lo que generó que el animal se haya desorientado, haya ingresado río arriba y termine varado en un banco de arena.

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Las ballenas sei adultas pesan entre 15 y 30 toneladas. Esta clase de especies habita en el Mar Argentino y, en esta época del año, migra hacia el norte. Es por eso que, en estos momentos del año, es habitual encontrar ejemplares entre Argentina, Uruguay y Brasil, cerca de la desembocadura del Río de la Plata.