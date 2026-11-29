La jugadora bonaerense Agustina Albertario rompió el silencio sobre su salida de Las Leonas y contó detalles de cómo fueron sus últimos días en el seleccionado argentino de hockey. "No fue el cierre que hubiera querido", reconoció durante una entrevista televisiva, en la que también dejó entrever que sus críticas públicas a los manejos del deporte pudieron haber influido en su alejamiento.

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La deportista, oriunda de Adrogué, partido de Almirante Brown, recordó que su salida se produjo después de los Juegos Olímpicos de París 2024. En aquel momento vivía en Uruguay junto a su pareja y necesitaba saber si el entrenador Fernando Ferrara la tendría en cuenta para continuar en el equipo.

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"Le digo: 'Mirá, quiero saber si me vas a tener en cuenta'. Yo voy a dejar mi vida por el seleccionado, como siempre. Entonces me voy a mudar a Buenos Aires", relató en el programa Podemos Hablar.

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Albertario contó que, después de aquella conversación, alquiló un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y organizó su vida para seguir formando parte del seleccionado. Sin embargo, dos meses más tarde recibió la noticia de que no continuaría.

"Me desafectó después de un entrenamiento. Estaba elongando y vino con la voz que le temblaba, no me miraba la cara y en 30 segundos me dijo: 'Estás desafectada'", recordó sobre el momento en que Ferrara le comunicó la decisión.

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Según contó, el entrenador no le explicó los motivos de su salida. Ante la consulta sobre las posibles razones, Albertario vinculó lo ocurrido con sus cuestionamientos públicos a determinados manejos del deporte argentino.

"Yo soy una persona que, cuando no le gusta algo o veo cosas que no son justas, no me quedo callada", sostuvo. Y agregó: "Conté y publiqué cómo son los manejos y cómo entrenan los deportistas. Las condiciones, que no son condiciones. Es un horror el deportista argentino".

No es la primera vez que Albertario cuestiona públicamente a la conducción del hockey argentino. En septiembre de 2026, después de la consagración de Las Leonas en el Mundial, la deportista apuntó contra la Confederación Argentina de Hockey (CAH) y puso en duda el destino de los recursos que recibe la entidad a través de sus patrocinadores. "Mejor pregúntense qué hace la Confe con la plata de los sponsors que jamás se ha visto", había escrito en sus redes sociales.

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La referencia tiene un contexto institucional: Aníbal Fernández preside la Confederación Argentina de Hockey y fue reelegido en abril de 2025 para el período 2025-2029. Aunque Albertario no lo mencionó directamente en sus declaraciones sobre la salida del seleccionado, sus antecedentes de críticas a la entidad le dan otro marco a sus cuestionamientos.

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La exintegrante de Las Leonas también manifestó que no cree que Ferrara haya sido el único responsable de su desafectación: "Siento que no fue él quien me desafectó, sino que hubo alguien más".

A más de dos años de aquel episodio, la jugadora reconoció que esperaba una despedida diferente del seleccionado nacional. "No fue el cierre que hubiera querido", insistió, al recordar el final de una etapa de su carrera deportiva.