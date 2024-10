Una joven usuaria de una aplicación de viajes que se identificó como Antonela Repetto, denunció a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter) haber sido víctima de una violenta agresión por parte de una “chofer de Uber” llamada Ana, quien conducía un vehículo Chevrolet Corsa. Según su relato que grabó en un video, la situación se tornó peligrosa cuando la conductora intentó atropellarla, tanto a ella como al portero de su edificio.

Repetto explicó que la agresión verbal comenzó cuando Ana pidió que le pagara el viaje en efectivo y no con tarjeta de crédito. Molesta por la cancelación del viaje, comenzó a insultarla y a manifestar que era "pobre, no como ella". La joven decidió esperar otro vehículo, momento en el cual la agresora comenzó a golpearla. “Me tiró una trompada estando dentro del auto y no me dejaba salir”, relató.

Por favor difundir: una chofer llamada ANA de @Uber_ARG patente JFM 827 me acaba de pegar, bajar del auto arrastrándome de los brazos y me quiso pisar con el auto a mí y a mi portero pic.twitter.com/JqLPoerL7U — I want to believe 🛸 (@antonelarepetto) October 3, 2024

La denuncia, que también fue publicada en su cuenta de Instagram , continuó con una descripción escalofriante de la agresión. “Abrió la guantera y vi lo que creo que era un arma. Luego, bajó del auto y abrió todas las puertas tratando de agarrarme. Me agarró de los hombros y me tiró del auto”, indicó Repetto, quien sufrió golpes en la cabeza, las costillas y las piernas debido a la brutal paliza.

Afortunadamente, el portero del edificio donde vive fue testigo de la escena y salió en su defensa, advirtiendo a la conductora que esperara en el lugar a que llamaran a la policía. Sin embargo, siempre de acuerdo al testimonio de la joven denunciante, Ana intentó atropellar al trabajador y también a ella antes de abandonar el lugar a gran velocidad. Finalmente, según contó, radicó la denuncia en la comisaría.

“Casi nunca uso Uber por malas experiencias, pero esta vez no me quedó otra”, comentó Antonela visiblemente consternada. Según la información que amplió en el mismo posteo de redes sociales, la joven se dirigió a la guardia para atenderse por los golpes y el estado de shock que le provocó la agresión. “Yo soy una persona muy tranquila, jamás me hubiese quedado discutiendo y menos en una situación así”, concluyó la chica en la publicación.