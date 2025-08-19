La cadena Soler Hoteles, con fuerte presencia en destinos como Bariloche, Carlos Paz, Ushuaia y Marcos Juárez, continúa su expansión nacional y esta vez lo hace en una de las ciudades más visitadas de Argentina: Mendoza. La inauguración del Nuevo Centro Hotel Mendoza, celebrada el 18 de agosto, representa no solo un paso más en el crecimiento empresarial, sino también una apuesta al desarrollo federal del turismo.

El edificio se levanta en una zona estratégica de la ciudad, lo que lo convierte en una opción ideal para turistas, estudiantes, familias y viajeros de negocios. Diseñado para ofrecer comodidad y funcionalidad, el hotel cuenta con 25 habitaciones con baño privado, cocina y lavandería en planta baja, comedor con capacidad para 60 personas, baños accesibles para personas con movilidad reducida y cuatro patios internos, uno de ellos ambientado con paneles de vegetación artificial, mobiliario de madera y juegos de iluminación que aportan calidez al entorno.

“El objetivo es estar presentes en los destinos turísticos más importantes del país, brindando un servicio cálido, cercano y profesional”, expresó el Cr. Carlos Soler, director general de la cadena. “Este nuevo hotel forma parte de una planificación estratégica que llevamos adelante con compromiso y profesionalismo”, agregó.

Además de su diseño moderno, el hotel propone una experiencia accesible y confortable, ideal para viajes cortos, estadías laborales o grupos turísticos. La propuesta refuerza el posicionamiento de Soler Hoteles como una de las cadenas más activas en inversiones turísticas con perfil federal, generando empleo local y alianzas con actores del sector mendocino.

Con esta apertura, Soler Hoteles no solo suma infraestructura, sino también reafirma su compromiso con el turismo nacional y la calidad de atención en cada destino donde desembarca.

Más información sobre la red de hoteles en: www.solerhoteles.com.

En Instagram: https://www.instagram.com/solerhoteles/

