La Cámara Nacional Electoral dispuso la reimpresión de los afiches informativos de candidatos para las próximas elecciones, ordenando que en la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires figure la foto de Diego Santilli y se excluya a José Luis Espert, quien renunció tras el escándalo por sus presuntos vínculos con un empresario condenado por narcotráfico.

La medida revierte una decisión previa de la Junta Electoral bonaerense, que había rechazado el pedido del Gobierno para actualizar el material y había dispuesto mantener los afiches originales, alegando falta de tiempo para su reimpresión.

Según el fallo, la Cámara consideró que los afiches tienen un carácter informativo y no constituyen material electoral esencial, por lo que su actualización no implica demoras ni riesgos para la logística de los comicios. En ese sentido, aclaró que su distribución “puede realizarse en paralelo al resto del material electoral esencial”, como urnas, padrones o boletas, garantizando que los votantes dispongan de la información actualizada.

Los carteles en cuestión deben exhibirse en todos los establecimientos y contienen la lista completa de candidaturas, incluyendo titulares y suplentes, algo que no puede figurar íntegramente en las boletas por limitaciones de espacio. Por ese motivo, el Código Electoral Nacional establece su exhibición obligatoria y visible en cada centro de votación.

La resolución de la Cámara se da luego de la salida de Espert de La Libertad Avanza, que reconfiguró el orden de postulantes dentro del espacio oficialista. Ahora, la lista encabezada por Diego Santilli deberá reflejar ese nuevo esquema en todos los afiches distribuidos en los locales de votación bonaerenses.

