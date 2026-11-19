Luego de las suspensiones anunciadas en el mes de octubre, el Grupo Arcor anunció que cerrará de forma definitiva su planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata, ante la falta de materia prima local y el cambio del modelo global de abastecimiento.

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La decisión conocida este jueves afecta a 75 empleados, a quienes el gigante local de alimentos les ofrecerá la posibilidad de reubicarse en otras fábricas del grupo. La compañía mantendrá la comercialización de sus conservas y aseguró que continuará trabajando con los estándares de calidad que caracterizan a la marca.

En un comunicado, la compañía explicó que la industria argentina de conservas atraviesa “una profunda transformación”, vinculada con la ausencia de pesca comercial de atún en el mar argentino, el descenso de los desembarques de caballa y el avance de las importaciones de productos terminados.

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La empresa sostuvo que “la combinación de un cambio estructural en el modelo global y la falta de materia prima local deja a la planta de La Campagnola ubicada en Mar del Plata en un esquema productivo insostenible”. A partir de ahora, la marca unificará su operación con el enlatado directo en los países de origen.

La Campagnola confirmó que la fábrica marplatense, ubicada en Av. Edison y Ayolas, “no reanudará las operaciones de manera definitiva”. El comunicado precisó que el nuevo esquema contempla el abastecimiento de conservas ya enlatadas desde los países productores, en lugar de importar pescado congelado para procesarlo y envasarlo en la Argentina.

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“En la actualidad, el modelo mundial ha migrado hacia el abastecimiento del producto terminado envasado en origen”, señaló la firma.

La última suspensión en el mes de octubre había respondido a la acumulación de mercadería en los depósitos, producto de la baja de las ventas, y la falta de materia prima (magrú) para sostener la elaboración de conservas de pescado.

Para quienes no acepten la alternativa de reubicarse, la compañía agregó que “se garantizarán todos los esquemas previstos en la normativa laboral vigente”.