Agostina Hein, nacida en Campana, ganó este lunes el Olimpia de Plata en Natación, el máximo reconocimiento individual de su disciplina en los tradicionales Premios Olimpia. Con solo 17 años, fue elegida como la mejor nadadora argentina del año 2025 luego de una temporada excepcional.

El punto más alto de su año llegó con la consagración como campeona mundial junior en los 400 metros combinados, donde además estableció un nuevo récord argentino y sudamericano absoluto con un tiempo de 4m34s34. De esta manera, superó una marca histórica que estaba vigente desde 2004 y pertenecía a Georgina Bardach, medallista olímpica en Atenas.

Durante 2025, Hein también fue subcampeona mundial junior en los 800 metros libres, ganó las tres pruebas individuales que disputó en los Juegos Panamericanos Junior, se consagró en el Sudamericano Juvenil y en el Campeonato Argentino Absoluto, además de destacarse en competencias internacionales en Brasil, como el Trofeo José Finkel y el Campeonato Paulista de Verano.

El año la encontró, además, ampliando su dominio estadístico: ya suma nueve récords nacionales absolutos. En pileta larga (50 metros), ostenta las plusmarcas argentinas en 200 libres, 100 mariposa y 200 y 400 combinados. En pileta corta (25 metros), lidera los 100, 200 y 400 libres, 100 mariposa y 200 combinados.

