Con apenas 16 años (24 de abril de 2008, Campana), Agostina Hein cerró su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, al terminar en el séptimo puesto de su serie clasificatoria de los 800 metros libres.

Hein hizo un tiempo de 8 minutos, 37 segundos y 43 centésimas que no le permitió avanzar a la final al finalizar en el lugar 14° de la clasificación por suma de tiempo.

La deportista más joven de la delegación argentina que viajó a París ya había participado en la prueba de los 400 metros libres, donde había quedado segunda en su serie clasificatoria, con un tiempo de 4:14:24, siendo sólo superado por la alemana Leonie Maertens (4:09:62), pero tampoco logró en esa oportunidad un lugar en la final, a la que acceden las ocho mejores, al terminar en el puesto 18° en la suma de tiempos de las tres tandas.

Al salir de la pileta, Hein dijo que “vine a París a tratar de sumar experiencia. Sabía que no iba a ser fácil, pero me voy contenta con lo realizado. Espero que esto me sirva para futuras competencias, especialmente para llegar a los Juegos de Los Ángeles 2028 con otro tipo de aspiraciones”.

La nadadora bonaerense, de 16 años, se suma a la delegación nacional para los Juegos Olímpicos tras la invitación de World Aquatics. Durante el Mundial de Doha de este año había alcanzado la final de 400 y 800 mts.