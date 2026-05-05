La cascada de Adorni: Victoria Villarruel ironizó sobre las denuncias contra el Jefe de Gabinete de Milei
Luego de que trascendiera que el funcionario habría realizado costosas refacciones en su casa de country en Exaltación de la Cruz, la Vicepresidenta salió a echar más leña al fuego.
Este lunes, Matías Tabar, el arquitecto a cargo de las renovaciones de la casa de Manuel Adorni, aseguró que el jefe de gabinete gastó más de US$245 mil dólares para acondicionar la pileta, instalar una cascada, colocar césped, equipar un quincho, entre otras refacciones.
Esta situación surgió en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito contra el funcionario de Javier Milei, investigado por la compra de propiedades y la adquisición de viajes no compatibles con sus ingresos.
En este escenario, la Vicepresidente Victoria Villarruel aprovechó el pedido de un usuario para ironizar sobre Adorni: “¡Feliz cumpleaños atrasado! ¡Que tengas una cascada de éxitos este año!”.
Si bien Milei puso toda la carne al asador para tratar de sostener al ministro coordinador, cada día sufre más y más el costo político por no desplazarlo.
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