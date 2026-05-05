Este lunes, Matías Tabar, el arquitecto a cargo de las renovaciones de la casa de Manuel Adorni, aseguró que el jefe de gabinete gastó más de US$245 mil dólares para acondicionar la pileta, instalar una cascada, colocar césped, equipar un quincho, entre otras refacciones.

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Esta situación surgió en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito contra el funcionario de Javier Milei, investigado por la compra de propiedades y la adquisición de viajes no compatibles con sus ingresos.

En este escenario, la Vicepresidente Victoria Villarruel aprovechó el pedido de un usuario para ironizar sobre Adorni: “¡Feliz cumpleaños atrasado! ¡Que tengas una cascada de éxitos este año!”.

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Si bien Milei puso toda la carne al asador para tratar de sostener al ministro coordinador, cada día sufre más y más el costo político por no desplazarlo.

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