La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó un paro general de 24 horas para el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en lo que será la cuarta huelga nacional contra la administración libertaria. La decisión fue adoptada por unanimidad en una reunión virtual del Consejo Directivo cegetista, donde también se descartó la realización de una movilización al Congreso.

El encuentro fue convocado de urgencia ante la posibilidad de que la Cámara Baja sesione este jueves con el objetivo de convertir en ley el proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado. En paralelo, se resolvió que el triunvirato de la CGT participe este miércoles en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, donde comenzará el análisis formal de la iniciativa.

Si bien en un primer momento la conducción cegetista evaluaba mantener una postura más moderada y apostar a introducir modificaciones al texto, la presión interna de distintos sectores sindicales y la polémica generada por el artículo que reduce el pago de salarios durante licencias médicas aceleraron la convocatoria a la huelga. El artículo 44, incorporado durante el tratamiento en la Cámara Alta, establece que los trabajadores percibirán el 50% del salario en caso de enfermedad o accidente no laboral, con posibilidad de elevarlo al 75% si no hubo acción voluntaria ni conocimiento previo del riesgo.

La central obrera considera que ese punto vulnera derechos adquiridos y no formó parte de las discusiones originales. Desde el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich defendió el cambio al señalar que “existe una mafia de certificados truchos”, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar la redacción para garantizar el salario pleno en casos de enfermedades graves.

Uno de los aspectos claves para el impacto de la medida será la adhesión del transporte. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que no integra actualmente la conducción de la CGT, confirmó su respaldo. “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, señalaron desde el gremio que lidera Roberto Fernández. La participación de los colectiveros garantiza una paralización casi total de la actividad en las principales ciudades del país.

También anunciaron su adhesión la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que agrupa a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros.

Durante la reunión hubo dirigentes que propusieron complementar el paro con una movilización al Congreso, como ocurrió la semana pasada. La iniciativa fue impulsada por Octavio Argüello, de Camioneros, y respaldada por sectores como la UOM y los bancarios. Sin embargo, la conducción optó por concentrar la demostración de fuerza en la paralización total de actividades.

El malestar sindical excede el artículo 44. La CGT cuestiona las restricciones al derecho de huelga en servicios esenciales, los cambios en el régimen indemnizatorio, la implementación del banco de horas, las modificaciones en vacaciones y las limitaciones a las asambleas sindicales. En un documento interno, la central advirtió que la reforma es “contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”, y anticipó una ofensiva judicial si la ley es aprobada.