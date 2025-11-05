La Confederación General del Trabajo votó este miércoles al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (sindicato del Seguro), Cristian Jerónimo (sindicato de empleados del Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros).

La nueva conducción fue definida por los dirigentes en el congreso que se llevó a cabo en el estadio Obras, donde también se eligió a Andrés Rodríguez, de UPCN, como secretario adjunto, y a Osvaldo Lobato como secretario gremial.

El congreso había sido presidido por Héctor Daer, uno de los cosecretarios generales salientes.

Entre los disconformes con la integración de la renovada conducción están Luis Barrionuevo (Gastronómicos) y el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, quienes se retiraron del recinto.

Daer, uno de los salientes, seguirá en la Secretaría de Interior y Carlos Acuña, el otro, en la de Turismo.

