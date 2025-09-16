La CGT se suma a la marcha del miércoles contra los vetos de Javier Milei
La movilización, impulsada por las universidades y los trabajadores del Garrahan, sigue sumando adhesiones. Protestarán contra el rechazo presidencial a la ley de financiamiento educativo y a la emergencia pediátrica.
“Esta CGT estará en el Congreso acompañando a las organizaciones de la salud, a la comunidad universitaria, sindicatos, movimientos sociales, y fuerzas políticas en el reclamo colectivo a favor de la salud y la educación pública”, indicó la central obrera mediante un comunicado.
La entidad destacó en este sentido que “ambas leyes vetadas son producto del consenso alcanzado entre amplios sectores de la sociedad”. “Por eso instamos a las diputadas y diputados (SIC) a que insistan en la validez de las mismas”, señalaron, ya que ese mismo miércoles los legisladores tratarán los vetos.
En este marco, criticaron el ajuste libertario y anticiparon que se congregarán a las 15.00 en el Parlamento para protestar contra las políticas nacionales.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión