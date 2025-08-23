En medio del escándalo por los audios de presuntas coimas en discapacidad, el dirigente social y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Juan Grabois, apuntó directamente contra su rival en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, referente de La Libertad Avanza.

“¿Adivinen quién es el gran amigo de Spagnuolo? Te doy una pista: el candidato de Milei en PBA. Te doy otra pista: lo financia el narco. Te doy la última pista: a Karina le gustan mucho sus valijas. Adivinaste: Espert”, escribió Grabois en sus redes sociales.

Los malos siempre fueron ellos, solo que ahora se les cae la… pic.twitter.com/CAhxuiRuvm — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 22, 2025

El mensaje hace referencia a Fernando Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, destituido en medio de denuncias por presuntos pagos ilegales de laboratorios a funcionarios del gobierno de Javier Milei.

La acusación de Grabois se produjo tras conocerse los audios que comprometen a Spagnuolo en el marco de este caso. Desde el espacio libertario todavía no hubo una respuesta oficial a las declaraciones.

El cruce se da en plena campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre, donde Espert encabeza la lista de diputados nacionales de Milei en la provincia de Buenos Aires, mientras que Grabois compite en la misma categoría por el frente opositor.

