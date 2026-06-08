“María Eugenia Vidal dedicó su última entrevista no para hablar de las reformas que este Gobierno está aprobando en el Congreso con apoyo del PRO, sino para atacar al actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, diciendo que en su gobierno ‘nunca se hubiera permitido algo así’”, expresaron desde la Oficina de Respuesta Oficial.

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Y añadieron: “Ella misma fue denunciada por enriquecimiento ilícito por comprar un departamento lujoso en el barrio porteño de Recoleta, con un patrimonio declarado muy por debajo de la realidad. En 2018 también fue imputada por los aportantes truchos, irregularidades graves en el financiamiento de su campaña. Las causas avanzaron y terminaron con sobreseimiento. Pero mientras tanto, a nadie ni se le ocurrió pedirle la renuncia, y primó la presunción de inocencia”.

Vidal salió rápidamente a contestar y lo hizo con un meme de un esqueleto: “Seguimos esperando la declaración jurada de Adorni”, manifestó.

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Seguimos esperando la declaración jurada de Adorni. https://t.co/MVPZvCUGto pic.twitter.com/MSu7N1eIaM — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) June 7, 2026

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