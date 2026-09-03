La comisión de Industria y Minería del Senado bonaerense realizó una nueva reunión en la que aprobó cuatro proyectos de Declaración y avanzó en una agenda de recorridas territoriales por distintos puntos de la Provincia.

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El encuentro se llevó a cabo en el Salón Antonio Cafiero y estuvo encabezado por el presidente de la comisión, Sergio Vargas (Unión y Libertad), acompañado por la vicepresidenta María Inés Laurini (Fuerza Patria) y María Emilia Subiza (Hechos). También participaron de manera remota otros integrantes del cuerpo.

Durante la reunión, los legisladores aprobaron una declaración de Interés Legislativo para la Expo Papelera 2026, que se realizará del 16 al 18 de septiembre en La Rural de Buenos Aires.

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Además, dieron su beneplácito a BATEV 2026, la Exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda; ARGENPLAS 2026, vinculada a la industria plástica; y la Exposición Industria y Servicios 2026, organizada por Industriales Pymes Argentinos (IPA).

La recorrida por Azul

Uno de los principales puntos del encuentro fue el balance de la visita territorial realizada por la comisión a Azul.

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Vargas explicó que durante la recorrida mantuvieron reuniones con distintos actores productivos del Parque Industrial de Azul y con representantes de las cámaras industriales de la ciudad.

También realizaron una visita institucional al Concejo Deliberante, en el marco de una agenda destinada a conocer de primera mano las demandas y propuestas del sector productivo local.

El titular de la comisión calificó como “productivas” las reuniones y destacó que durante la visita se recopilaron distintas propuestas que serán analizadas y trabajadas en el Senado.

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Próxima parada: Bahía Blanca

En ese marco, Vargas confirmó que la comisión realizará una nueva recorrida territorial el 1° de octubre en Bahía Blanca.

La agenda contempla visitas al Polo Petroquímico, el puerto y el Parque Industrial, además de encuentros institucionales con el intendente Federico Susbielles y autoridades del Concejo Deliberante.

Los senadores también mantendrán reuniones de trabajo con empresarios, industriales y representantes del sector productivo bahiense.

Finalmente, el presidente de la comisión adelantó que la agenda incluirá un encuentro con intendentes de distintos municipios de la Sexta Sección electoral, con el objetivo de relevar las necesidades y propuestas vinculadas al desarrollo industrial de la región.