En un video que publicó en Instagram bajo el título “Whisky y mala sangre”, Coroniti comenzó con una ironía: “Lamento profundamente no haber tenido una hija artista de esta talla”.

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Pero rápidamente pasó del sarcasmo a una feroz crítica contra la cantante, el contenido del programa y quienes consumen ese tipo de propuestas.

“Lamento que mi hija mujer no haya salido así. Soy un tipo resentido y que la vida me jugó una mala pasada”, disparó al comienzo de su descargo.

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Coroniti cuestionó distintas frases del nuevo tema y también se burló de las referencias de La Joaqui a las “chicas superpoderosas”. “Qué sueño”, ironizó.

La crítica fue subiendo de tono hasta desembocar en una de las frases más fuertes del video: “La concha de todos estos pu… que miran esto”.

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El descargo incluyó además referencias a Luck Ra. En ese sentido, cuestionó el estilo musical y la falta de originalidad que, según su mirada, existe en algunas propuestas actuales. “Esta salía con uno de pelo azul que canta como Rodrigo, 70 años después imitan, hacen lo mismo, no inventan nada”, sostuvo.

En otro tramo, Coroniti apuntó contra una de las frases del adelanto que menciona a una “rocha” y también cuestionó: “Pero si La Joaqui, cuando recibe un delivery, manda al personal de seguridad. No quiere que el negro le toque las uñas esmaltadas. Andá a la concha de tu madre”, lanzó, visiblemente molesto.

En medio de su descargo, Coroniti también recordó a Diego Maradona y una frase que el astro le decía a su madre: “Yo juego para vos”. En ese sentido, cuestionó que La Joaqui planteara que la canción estaba hecha para su público y sostuvo que “es una ofensa” decir que hizo ese tema por ellos.

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"Neruda"



Por las caras de los conductores de Luzu cuando La Joaqui les adelantó su nuevo tema: “De tín marín de do pingüé, si no te valora ese gil, quién se cree?” pic.twitter.com/iudBV793Hp — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 29, 2026

Además, mencionó a Luca Prodan y lo puso como referencia al contrastar las expresiones que estaba escuchando con los artistas que marcaron otras generaciones.

El descargo también incluyó referencias a la China Suárez y distintas figuras de la política y el espectáculo, en una catarata de comentarios cargados de ironía.

La reacción de Coroniti llegó luego de que La Joaqui adelantara su nueva canción en Luzu TV. La artista, que volvió al RKT tras su separación de Luck Ra, compartió fragmentos de una canción con frases como “ese gil, ¿quién se cree?”, lo que generó especulaciones sobre una posible indirecta hacia el cantante cordobés.

El adelanto rápidamente generó repercusión en redes. Coroniti, por su parte, eligió responder con una crítica sin filtro.