La cooperadora del Hospital Penna de Bahía Blanca denunció que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no entregó la totalidad del dinero recaudado en el partido solidario disputado en marzo de 2025, organizado para asistir a los damnificados por las inundaciones que afectaron a la ciudad.

Según explicó María del Carmen Martí, presidenta de la cooperadora, el faltante asciende a 108 millones de pesos, correspondientes al encuentro benéfico disputado el 22 de marzo de 2025 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, que enfrentó a jugadores de la Selección argentina mayor y la Sub 20. En ese momento, se había anunciado públicamente que la totalidad de lo recaudado sería destinada al hospital.

“Nos dijeron que la recaudación total era de 701 millones de pesos y recibimos 593 millones. No sabemos qué pasó con la diferencia”, afirmó Martí en declaraciones a Radio Con Vos. “Una cooperadora tiene que tener sus cuentas bien documentadas. Si no lo van a devolver, que hagan una nota diciendo que se lo quedaron”, agregó.

Reclamo administrativo y pedido de explicaciones

Desde la cooperadora señalaron que realizaron llamadas y presentaciones formales ante la AFA para obtener una explicación, pero hasta el momento no recibieron una respuesta concreta. “Nos dicen ‘nos vamos a ocupar’, pero pasó mucho tiempo y nadie aclaró nada. Necesitamos dejar constancia de qué ocurrió con ese dinero”, sostuvo Martí.

La dirigente remarcó que el reclamo no apunta a judicializar el conflicto, sino a dejar en claro la situación administrativa. “No vamos a ir a la Justicia. Valoramos la ayuda de los futbolistas, que donaron su participación, pero necesitamos que las cuentas queden claras”, explicó.

Un evento solidario sin costos operativos

Martí recordó además que el partido solidario se realizó bajo un esquema excepcional: ninguno de los servicios vinculados a la organización cobró por su trabajo, incluidas fuerzas de seguridad y personal afectado al operativo. “Todo era para el hospital. Por eso necesitamos saber qué pasó con esos 108 millones”, insistió.

En ese sentido, subrayó que la responsabilidad por el faltante corresponde exclusivamente a la AFA. “Queremos dejar en limpio que es un problema que tiene que resolver la AFA, no la cooperadora ni el hospital. La falta de claridad puede generar interpretaciones negativas en la comunidad”, advirtió.

Por último, Martí reiteró el pedido de una respuesta formal: “Es simple la situación. Que la AFA diga qué pasó con esos 108 millones. Necesitamos una constancia para que quede asentado qué ocurrió”.