Las empresas de medicina prepaga deberán solicitar autorización al gobierno nacional antes de aplicar subas en sus cuotas, según se desprende del fallo de la Corte Suprema de la Nación que declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 que suprimió el control estatal.

Ads

El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones del decreto que quitaron las potestades de intervención del Estado sobre la medicina prepaga. Los jueces sostuvieron que el Poder Ejecutivo no ofreció argumentos mínimos que justificaran la supresión de los controles en el marco de la emergencia invocada.

La resolución obliga a las empresas de medicina prepaga a tramitar ante la autoridad estatal cualquier modificación tarifaria antes de aplicarla, y devuelve a la Superintendencia de Servicios de Salud la potestad de examinar que los aumentos estén fundados en variaciones de costos y en cálculos actuariales razonables.

Ads

La resolución judicial tendrá un fuerte impacto en unas 500 causas en trámite y marcará el futuro de los reclamos planteados por los afiliados de todo el país.

El tribunal revocó además la porción de la sentencia de La Plata que ordenó limitar los aumentos al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor, por lo que no se fijó un tope automático vinculado a la inflación sino que cada incremento deberá ser evaluado según la normativa vigente.

Ads

La causa llegó a la Corte por recursos presentados por el Estado nacional y por Swiss Medical, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata hubiera declarado la inconstitucionalidad y ordenado limitar los ajustes según la evolución del IPC.

La demanda original fue iniciada por una afiliada contra Swiss Medical, tras un aumento del 110% en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024; según la recurrente, de haberse aplicado la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud el ajuste habría sido de 6,26%.