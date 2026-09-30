La Corte Suprema dejó sin límites la compra de tierras por extranjeros y Axel Kicillof denunció "entrega y saqueo"
El gobernador cuestionó duramente el fallo del máximo tribunal que ratificó la vigencia del DNU 70/2023 en lo referido a la Ley de Tierras. Acusó al presidente Javier Milei de subordinar los recursos estratégicos del país a intereses extranjeros.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó su fuerte rechazo ante la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta originalmente por el gobierno de Javier Milei a través del DNU 70/2023. El mandatario provincial calificó la medida como un ataque directo a la soberanía nacional.
A través de sus redes sociales, el gobernador bonaerense no escatimó en críticas hacia el máximo tribunal, al que se refirió como el autor de "el fallo de la infamia". Según Axel Kicillof, esta decisión judicial no solo ignora la voluntad popular, sino que también busca imponer por vía administrativa lo que el oficialismo no logró concretar en el ámbito legislativo.
El conflicto se centra en el artículo 154 del mencionado decreto, que eliminó las restricciones para que ciudadanos o empresas extranjeras adquieran terrenos rurales en el territorio nacional. La Corte Suprema revocó la sentencia previa de la Cámara Federal de La Plata, la cual había declarado inconstitucional dicha norma tras una demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
"Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial", afirmó el gobernador Axel Kicillof.
El mandatario recordó que hace menos de dos meses, diversos sectores de la sociedad se movilizaron para rechazar la desregulación en la compra de tierras. En aquel momento, el gobierno nacional debió retirar su proyecto original ante la falta de apoyo en el Senado. Para Axel Kicillof, el fallo judicial actual representa una maniobra para eludir el debate parlamentario y la resistencia ciudadana.
En su descargo, el gobernador también apuntó directamente contra el presidente Javier Milei. El titular del ejecutivo provincial cuestionó la postura del jefe de Estado respecto a la causa Malvinas, sugiriendo una contradicción entre el discurso oficial y las acciones de gobierno. "Se proponen legalizar la entrega y el saqueo. Termina de caerse la careta del supuesto Milei malvinero", sentenció el dirigente.
El gobernador insistió en que el objetivo de fondo del gobierno nacional es la entrega de recursos estratégicos. Según su interpretación, las políticas impulsadas por la actual gestión buscan subordinar los intereses nacionales a capitales foráneos, bajo una retórica que calificó de "discursos fingidos". La publicación de Axel Kicillof finalizó con una consigna en defensa de la soberanía territorial: "¡Argentina para los argentinos!".
Es importante destacar que, en su resolución, la Corte Suprema evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de fondo del DNU 70/2023. El tribunal se limitó a revocar el fallo de la instancia inferior argumentando que el CECIM carecía de legitimación procesal para iniciar la demanda, al no poder acreditar un caso judicial concreto que afectara directamente a la organización. De esta manera, el máximo tribunal dejó sin efecto la medida cautelar que frenaba la desregulación, sin entrar a debatir los alcances de la ley sobre la propiedad de la tierra.
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