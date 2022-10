El intendente de La Costa, Cristian Cardozo, será papá junto con su pareja Jimena Campisi, embarazada de tres meses.

Cardozo ya compartió la imagen de la ecografía en sus redes y vecinos y familiares de los futuros padres los felicitaron por el nuevo integrante de la familia.

Campisi ya tiene un hijo (Milo) de su anterior pareja Tomás Constantini, en tanto que será el primero para el joven jefe comunal costero.

La relación es reciente y ambos están muy enamorados. La DJ dijo en junio pasado: "Te juro que me siento re cursi porque no suelo ser muy demostrativa pero con él, me floreció". Tras aclarar que se conocieron por "un amigo en común", la rubia reveló cómo fueron los inicios del romance.

"Empezamos a chatear pero la cosa no prosperó. Cuando volví de un viaje, retomamos y ahí me enamoré”, expresó.