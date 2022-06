Las actuales parejas de dos intendentes bonaerenses fueron noticia este jueves en los principales programas de espectáculos de la televisión. Por un lado, Jésica Cirio, la esposa del alcalde del Frente de Todos de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, anunció que demandará a Sabrina Carballo por involucrarla en una anécdota sexual. Por otra parte, la modelo Jimena Campisi salió a confirmar su relación con Cristian Cardozo, el jefe comunal kirchnerista del Partido de la Costa.

En primer termino, Jésica Cirio (37) habló de los dichos de Sabrina Carballo (40), quien la involucró en una anécdota sexual y dio a entender que cobró una fortuna en dólares a cambio de sexo. "El amigo de este representante tenía un amigo que a su hijo de 18 años le regaló una noche con esta chica y había pagado 20.000 dólares. Esta piba tiene un ojete divino pero no es una chica linda, está toda operada, siempre fue la chanchita de los Muppets, la conozco desde chica", había dicho la actriz.

Esas declaraciones fueron lanzadas tiempo atrás en un vivo de Instagram, donde sin nombrarla, Carballo habló de "una chica que la remó" y "que bailaba en La Casona (un histórico boliche de Lanús en donde Cirio comenzó su carrera)". "Hay unas minas que son hermosas, ¿por qué pagar por este bagarto? Porque era conocida nada más. Sólo por eso pagaron 20.000 dólares", sumó la ex participante del Hotel de los famosos (El Trece) en el vivo que data de hace tiempo pero que ahora se viralizó.

En diálogo con el programa Intrusos, Cirio se refirió a los dichos de la actriz. "No las tomé (las declaraciones de Carballo). Las tomó Burlando. Así que lo que tengan que hablar, directamente con él", dijo la conductora de La Peña de Morfi, dejando en claro que demandará legalmente a Carballo. "Es un tema cerrado para mi, de verdad es un tema cerrado. Tengo tantas cosas para hacer, tantas preocupaciones, tanta felicidad en mi vida, que nada lo ve a opacar", sumó.

Luego, ante la consulta de si entiende el juego mediático, señaló: "No, ya no. En otra etapa de mi vida sí porque era parte del juego". "Hoy tengo una familia, tengo una nena de cuatro años que es lo que más quiero proteger en el mundo. Por ella no voy a dejar que jueguen con mi nombre y con mi carrera que construí en muchísimos años. La verdad es que nadie me regaló nada. Soy una persona que no me meto con nadie. Laburo desde que tengo 10 años. Nadie me regaló nada", cerró Cirio.

En tanto, la otra protagonista de la jornada fue Jimena Campisi. Tras ser vinculada con el futbolista de la Selección Argentina, Nicolás González, la modelo salió a confirmar públicamente su relación con Cristian Cardozo, el intendente del Partido de la Costa. Muy enamorada, la DJ habló sobre este nuevo amor. "Te juro que me siento re cursi porque no suelo ser muy demostrativa pero con él, me floreció", dijo en relación a su nuevo novio en diálogo con el programa Socios del Espectáculo.

Tras aclarar que se conocieron por "un amigo en común", la rubia reveló cómo fueron los inicios del romance: "Empezamos a chatear pero la cosa no prosperó. Cuando volví de un viaje, retomamos y ahí me enamoré”, expresó. Por último, sobre los rumores de affaire con Nico Gonzáleza y un supuesto viaje a Italia donde juega el delantero, sostuvo: “Al viaje me fui yo sola. De eso no voy a hablar mucho por respeto a mi nueva pareja; yo lo conocía pero de amigos. Yo estaba soltera. El pasado es pasado y ahora estoy muy enamorada”, cerró.