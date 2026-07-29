La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) oficializó la convocatoria a un paro nacional para el próximo lunes 3 de agosto, luego de la “permanente negativa” que presenta el Gobierno para entablar una mesa de diálogo y encarar una nueva negociación salarial.

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Esta medida será, en principio, por 24 horas y coincidirá con la vuelta a clases que tenían previsto la Provincia de Buenos Aires, y otros distritos. Según el comunicado de CTERA y otros sindicatos, el paro persigue otros reclamos como el retorno “inmediato” del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para los establecimientos y programas escolares.

La educación pública se defiende en las calles y en cada escuela 🇦🇷



Este 3 de agosto, #CTERA convoca al #ParoNacionalDocente para exigir aumento salarial, paritaria nacional, restitución del FONID y en defensa de las jubilaciones docentes.#PorLaPública pic.twitter.com/3U6Kxktf9N — CTERA (@cteracta) July 29, 2026

“Mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación”, expresaron desde CTERA.

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El reclamo de esta recomposición salarial y financiamiento “urgente” se debe al “deterioro” de los sueldos por debajo de la inflación y a la falta de fondos para escuelas y comedores. Asimismo, solicitaron la sanción de una nueva Ley de Financiamiento y rechazaron el proyecto de Ley de Libertad Educativa y las eventuales reformas jubilatorias, en “defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto”.

En la Provincia de Buenos Aires, agrupaciones disidentes como la Multicolor del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) o la Asociación de Maestros y Maestras bonaerenses plantearon extender las medidas en jornadas de protesta de hasta 48 horas, y comprendería el lunes 3 y el martes 4 de agosto.

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Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), también llamó a un paro nacional para la misma fecha, por lo que el normal funcionamiento de diversas dependencias públicas provinciales y nacionales estará limitado.